Песков прокомментировал возможность «казахстанского сценария» в России

На фоне событий, подобных казахстанским, российские спецслужбы всегда принимают меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы на территорию России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о мерах безопасности на границе с Казахстаном. Его слова приводит РИА Новости.

Разумеется, и верховный главнокомандующий, и специальные службы на фоне подобных событий всегда принимают специальные меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы, — заявил Песков.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала бывшая столица Казахстана Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.