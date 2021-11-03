Песков прокомментировал возможное продление нерабочих дней в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких новых решений на федеральном уровне по возможному продлению в РФ нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом пока не принималось. Его слова приводит ТАСС.

Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать, — сказал официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Он отметил, что некоторые регионы всё-таки решили продлить ограничения из-за эпидемиологической ситуации.

Так, губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил режим нерабочих дней в регионе до 15 ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Сообщается, что вместе с нерабочей неделей продлят и школьные каникулы.

До этого о возможности продления нерабочих дней заявили в Ульяновской и Амурской областях, а также в Республике Коми. Губернатор Коми Владимир Уйба назвал ситуацию в регионе напряжённой, а уровень заболеваемости связал с низким уровнем вакцинации населения.