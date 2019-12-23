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Учениям по устойчивой работе Рунета не стоит придавать скандальности и излишней серьёзности. Это стандартные мероприятия, которые были проведены в рамках существующего законодательства.

С данным заявлением выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Он отметил, что прошедшим учениям не стоит придавать серьёзности сенсационного факта, который добавлял бы...