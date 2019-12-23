В Кремле отреагировали на сообщения об увольнении корреспондента телеканала «Ямал-Регион» Алисы Яровской после пресс-конференции главы страны Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков видел новости на эту тему и подчеркнул, что увольнение сотрудника в первую очередь является делом редакции,
Мы не знаем деталей и почему редакция приняла такое решение, уволилась ли она сама или была уволена. Но в данном случае, это скорее дело редакции. Никаких других объяснений от этой журналистки мы не слышали и не видели в СМИ, — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, на пресс-конференции «любые вопросы задавались» и «на любые вопросы президент давал свои ответы».
Как писал NEWS.ru, журналистку ГТРК «Ямал-Регион» Алису Яровскую уволили из компании после вопроса, который она задала Владимиру Путину во время пресс-конференции. Корреспондент попросила главу страны подключить федеральную «тяжёлую артиллерию» для строительства моста через реку Обь на Ямале. После пресс-конференции стало известно, что вопрос журналистки высокопоставленные лица ЯНАО оценили негативно. После этого Яровская подтвердила, что написала заявление по собственному желанию.
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