В Кремле не согласились с утверждением СМИ о преследовании журналистов

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сделал выговоры министрам здравоохранения четырёх регионов. В них нет лекарств от последствий коронавируса, в том числе предотвращающих смертельный исход болезни. Об этом сообщил URA.RU, ссылаясь на источник.

Мурашко в середине августа на селекторе озвучил девять регионов, где по состоянию на середину августа не было достаточного количества препаратов, предотвращающих тяжёлые последствия, в том числе летальный исход от коронавируса,...