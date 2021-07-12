В Кремле не согласились с утверждением СМИ о преследовании журналистов
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:06, 27 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правительство видело обращение СМИ, в котором они требуют остановить преследование журналистов. Но в Кремле не согласны с формулировками. Об этом сообщил ТАСС.
Обсуждать обращение на совещании президента с Советом безопасности РФ не будут. А закон об иностранных агентах должен существовать, хотя практику применения можно пересмотреть, сказал Песков.
Как таковой этот закон должен быть, и он будет. Другое дело — в постановке вопроса о том, что сообществу, цеху [журналистов] кажется несовершенным правоприменение некоторых положений этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться, в первую очередь, внутри самого цеха, и затем уже — с нашими законодателями и представителями исполнительной власти, — сообщил пресс-секретарь президента.
Ранее ряд СМИ выпустил открытое письмо президенту и главам разных ведомств с требованием прекратить преследование независимых изданий.