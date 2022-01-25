Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину
Песков напомнил Кадырову, что внешнюю политику РФ формирует глава государства Путин
Антон Соловьев
Антон Соловьев
13:16, 25 января 2022
Дмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире радио «Маяк» прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он «забрал бы Украину, если бы был президентом». Песков напомнил Кадырову, что сейчас президентом страны является Владимир Путин и именно он определяет внешнюю политику государства. Пресс-секретарь также добавил, Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах.
К нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин. Хочу напомнить, что основы внешней политики РФ формулирует глава РФ <...> Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина Российской Федерации определённого возраста и не имеющего на этот счёт каких-то законных ограничений, — сообщил Песков.
Ранее глава Чечни заявил, что Украина нужна США только для размещения военных баз. По словам чеченского лидера, украинскому народу необходимо противостоять этой цели, в случае же бездействия Россия должна принять меры. В частности, Кадыров добавил, что если бы он был на месте президента России, то давно бы забрал Украину, отправил войска и навёл порядок. Он также заверил, что останется на стороне президента РФ Владимира Путина даже в случае, если «весь мир будет против» него.