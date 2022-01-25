Песков прокомментировал слова Кадырова про Украину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленинградской области погиб восьмилетний сын миллиардера Станислава Логунова. Ранее сообщалось, что мальчик провалился под лёд Невы во время прогулки со своими родственниками, его тело ещё не найдено. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отец погибшего школьника — известный бизнес-коуч, радиоведущий и председатель совета компании «Мегамейд» Станислав Логунов. Занимал 213-е место в Рейтинге миллиардеров «Делового Петербурга» — 2019 с состоянием в 2,8 млрд рублей,...