Песков прокомментировал ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР

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Российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Наши военные, естественно, самым тщательным образом наблюдают за ситуацией в этом регионе, — цитирует его агентство.

При этом Песков добавил, что Кремль традиционно призывает обе стороны — Южную Корею и КНДР избегать каких-либо действий, которые могли бы вести к нагнетанию напряжённости.

Ранее Северная Корея заявила об успешном испытательном запуске новой крылатой ракеты большой дальности. Она поразила цель, находящуюся в 1,5 тысячи км.

Кроме того, международным сообществом официально подтверждены успешные запуски северокорейских ракет «Хвасонг», имеющих дальность 4,5тысячи, 10 тысяч и 13 тысяч км — то есть последняя двухступенчатая модификация способна достичь любой точки Северной Америки.

Также КНДР регулярно проводила испытания ядерных зарядов вплоть до 3 сентября 2017 года. Тогда на полигоне было взорвано устройство мощностью, по разным оценкам, от 100 до 370 килотонн в тротиловом эквиваленте.