Песков прокомментировал просьбу вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

https://static.news.ru/photo/8c0a8d32-6ac0-11eb-a734-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шустов/РИА Новости

Возвращение памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь является прерогативой московских властей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос памятников находится в прерогативе городских властей, поэтому, воспользовавшись этим, я оставлю вопрос без какого-либо ответа, — заявил представитель Кремля в ответ на вопрос, надо ли возвращать монумент на Лубянку.

Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение о возвращении памятника советскому политическому функционеру и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве. Обращение адресовано правительству и мэрии столицы, писал NEWS.ru.

Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента.

В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Предложения о его возврате на место уже неоднократно высказывались различными политиками и партиями. Например, в сентябре 2020 года.