Песков прокомментировал признание телеканала «Дождь» СМИ-иноагентом

Признание телеканала «Дождь» иноагентом не согласовывалось с Кремлём, это было в компетенции Минюста. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведёт свою работу, здесь всё абсолютно очевидно, — цитирует агентство Пескова.

Он уточнил, что соответствующее решение не согласовывается с администрацией главы государства и добавил, что включение СМИ в перечень иноагентов не означает запрет на работу журналистов.

Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов 20 августа. Москвичи вышли к зданию ФСБ на пикеты в поддержку журналистов.

Ранее бывшая ведущая «Дождя» Ксения Собчак в разговоре с NEWS.ru заявила, что признание телеканала иноагентом — это расправа над всеми свободными СМИ России. Другой бывший сотрудник «Дождя», Павел Лобков уверен, что власти перед выборами в Государственную думу хотят лишить страну последних источников независимой информации.