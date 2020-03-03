https://static.news.ru/photo/1d3d3496-5d3c-11ea-bc5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После внесения в Основной закон России поправки с упоминанием бога государство не потеряет светский характер. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители СМИ попросили его прокомментировать слова главы государства Владимира Путина о Российской Федерации, «объединённой общей историей и сохраняющей память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога».

Журналисты поинтересовались у Пескова — о чьих именно предках говорил Путин. Пресс-секретарь президента ответил, что российский лидер имел в виду «предков тех, кто живёт в Российской Федерации».

Следующий вопрос касался идеалов. По словам Пескова, Путин говорил о «наших общих идеалах, что следует из текста». По поводу того, какого именно бога могут внести в Конституцию, представитель Кремля заявил, что данный момент будет своевременно прояснён.

После этого Песков отреагировал на вопрос о возможной потере Россией статуса светского государства и отношения властей к атеистам после принятия указанной поправки.

Тоже не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но очевидно, что государство свой светский характер не теряет, — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря президента.

Как ранее писал NEWS.ru, внесение в Конституцию упоминания бога адресовано всем конфессиям и не ущемляет взгляды атеистов, полагает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.