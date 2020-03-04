https://static.news.ru/photo/ae95efa2-5e02-11ea-a541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправка президента РФ об упоминании детей в Конституции не даёт поводов опасаться по поводу применения норм ювенальной юстиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пояснил, что нужно внимательно прочитать фразу предложенной поправки, где всё исчерпывающе объяснено.

Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берёт на себя обязанность родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, — сказал Песков, сообщает ТАСС.

Приём поправок в Конституцию завершился вечером 2 марта. Своё видение изменений представил президент РФ Владимир Путин. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что в тексте нашлось место русскому народу, богу, а также положению о том, что современная Россия — преемница Советского Союза.

NEWS.ru сообщал, что Путин прописал в третьей поправке законопроекта об изменении Конституции порядок вступления предложенных им поправок в силу.