https://static.news.ru/photo/44375d5a-5950-11ea-86b5-fa163e074e61_660.jpg Тумсо Абдурахманов Фото: Тумсо Абдурахманов/vk.com

Нападение на российского блогера Тумсо Абдурахманова, предположительно в Германии, не стало громким событием для России. Инцидент должны расследовать местные правоохранительные органы, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Можно выразить сожаление в связи с тем, что было некое нападение организовано на гражданина России. Не думаю, что это важное событие для российской повестки, — цитирует чиновника агентство ТАСС.

Он добавил, что Кремль не связывает случившееся с критикой Абдурахманова в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Блогера пытались убить в Германии, считает сотрудник ФБК Николай Ласкин. По его словам, покушение совершено 26 февраля. Ранее считалось, что инцидент произошёл в Польше.

В квартиру блогера проник неизвестный, считает представитель ФБК. Злоумышленник пытался убить Тумсо молотком во сне. В ходе драки с нападавшим Абдурахманову удалось обезоружить предполагаемого киллера и вызвать полицию. На опубликованном видео слышно, как лежащий на полу мужчина говорит, что прислан неким «Абдурахман из Грозного». По утверждению нападавшего, он не хотел убивать блогера, целью было просто напугать потерпевшего.

Ранее NEWS.ru писал, что тело чеченского блогера со следами ножевых ранений найдено в номере отеля Coq Hardi в Лилле. Убитый — Имран Алиев, более известный в Сети под именем Мансур Старый. Блогер выступал с критикой ситуации в Чечне. Журналисты утверждают, что убийство Алиева может осложнить ситуацию между Москвой и Парижем.