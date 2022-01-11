Песков прокомментировал информацию о новых санкциях против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации о возможном запрете на ввоз в РФ американской техники «информационной артподготовкой» к новым раундам переговоров, сообщает РИА Новости. По его словам, подобные публикации не способны оказать влияние на российскую делегацию и чётко сформулированные тезисы, которым она следует на переговорах.

Очевидно, что осуществляются информационные вбросы в разные СМИ. <...> Конечно, это не способствует формированию конструктивной обстановки накануне консультаций, тем не менее, да, это реальность, с которой нам приходится сталкиваться. Ничего в этом страшного не видим, — заявил Песков.

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман предупредила, что в случае вторжения РФ на Украину США могут ввести против России ещё более жёсткие санкции, чем в 2014 году. По её словам, новые санкции коснутся ключевых российских финансовых институтов.

Это заявление Шерман сделала по итогам переговоров России и США о гарантиях безопасности, которые назвала «прямолинейными и откровенными». При этом она заявила, что представители американских властей якобы не получили от России «никаких гарантий» касательно ситуации на Украине.