Песков прокомментировал идею QR-кодов для россиян с антителами к ковиду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею введения QR-кодов для непривитых россиян с антителами. По его словам, эту идею необходимо тщательно проработать и привлечь экспертов, которые должны дать ей оценку, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля пояснил, что подобные решения необходимы, но принимать их нужно грамотно и профессионально.

Здесь, наверное, конечно, нужно [посоветоваться] со специалистами, с Роспотребнадзором, в любом случае какие-то инициативы такого плана подлежат сначала экспертной проработке, — подчеркнул Песков.

Ранее в Госдуме предложили создать отдельный реестр сведений о гражданах, имеющих антитела к коронавирусу, но переболевших бессимптомно или не обращавшихся к врачам. Автор идеи зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) отметил, что введение этой категории граждан в число тех, кто имеет право на цифровой код, было бы актуальным как для переболевших бессимптомно и не обращавшихся в докторам, так и для тех, кто сделал прививку иностранными вакцинами, которые на данный момент не признаются в России.

Первым регионом, глава которого дал поручение начать выпускать QR-коды для непривитых и официально не болевших коронавирусом жителей с высоким титром антител, стала Чувашия. По словам руководителя Минцифры Чувашии Кристины Майниной, решением этой проблемы может стать создание регионального ресурса, где гражданин может ввести идентификатор, присвоенный на основании результатов анализа на антитела, и получить QR-код. При этом код будет действителен только на территории республики, а на федеральном портале госуслуг отображаться не будет.