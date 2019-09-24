https://static.news.ru/photo/462bbb0e-debe-11e9-ae5d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий по законопроекту, который вводит для сотрудников Росгвардии обязательство представляться по требованию граждан.

По словам политика, у Кремля нет никакой позиции по данному вопросу.

Ну, законопроект, я даже не знаю, кто его вносил, — передаёт РИА Новости .

Он отметил, что инициатива получит юридическую оценку по мере прохождения.

Ранее News.ru сообщал, что большой резонанс в СМИ вызвала новость о расширенных по сравнению с полицией правах росгвардейцев. В сообщениях со ссылкой на пресс-службу ведомства утверждается, что сотрудники национальной гвардии не обязаны представляться и имеют право проверять телефон. Такой ответ получили владимирские журналисты на свой запрос.