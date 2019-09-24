Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал комментарий по законопроекту, который вводит для сотрудников Росгвардии обязательство представляться по требованию граждан.
По словам политика, у Кремля нет никакой позиции по данному вопросу.
Ну, законопроект, я даже не знаю, кто его вносил, — передаёт РИА Новости.
Он отметил, что инициатива получит юридическую оценку по мере прохождения.
Ранее News.ru сообщал, что большой резонанс в СМИ вызвала новость о расширенных по сравнению с полицией правах росгвардейцев. В сообщениях со ссылкой на пресс-службу ведомства утверждается, что сотрудники национальной гвардии не обязаны представляться и имеют право проверять телефон. Такой ответ получили владимирские журналисты на свой запрос.
Вопрос о внесении поправок в соответствующий закон рассмотрит профильный комитет Госдумы. Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн отмечал, что проект должен чётко провести разделение сотрудников на тех, кто является военнослужащим, кто приравнен к полицейским и кто выполняет спецзадания. Представляться и предъявлять удостоверения должны те сотрудники, которые несут службу на улицах в качестве полицейских. К ним полагается предъявлять требования закона о полиции. А вот те сотрудники, которые выполняют спецзадания, могут рисковать своей безопасностью из-за расшифровки личности. Инициативу уже поддержали в Росгвардии.