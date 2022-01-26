Песков прокомментировал грядущую встречу итальянского бизнеса с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в итальянских СМИ, согласно которым местное правительство просило бизнесменов не встречаться с президентом России Владимиром Путиным в режиме онлайн из-за ситуации на Украине. По словам Пескова, официальных заявлений правительства Италии на этот счёт не было, а от встречи по разным причинам, включая болезнь, отказались всего три человека, пишет ТАСС.

Остальные все на месте, очень представительный состав. Встреча будет по расписанию, — заверил пресс-секретарь президента.

25 января пресс-служба президента РФ сообщила о встрече российского лидера с руководителями итальянских компаний. Само мероприятие должно состояться по предложению главы Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани. Ожидается, что в конференции примут участие гендиректор компании Enel Франческо Стараче, председатель правления страховой компании Assicurazioni Generali Габриэле Галатери ди Дженола, исполнительный директор Pirelli Марко Трончетти Провера и руководитель банковской группы UniCredit Андреа Орчела.

Между тем газета La Repubblica сообщила, что правительство Италии обратилось к Итало-Российской торговой палате с целью отменить предстоящую встречу на фоне роста напряжённости вокруг Украины. Стало известно, что от участия в конференции отказались руководители компаний Eni и Snam.