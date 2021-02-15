«Прекрасно»: Песков прокомментировал акцию с фонариками

https://static.news.ru/photo/e35a260a-6f80-11eb-bf82-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Во время акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 14 февраля правоохранители не принимали жёстких мер в связи с тем, что всё было спокойно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон, вчера всё было спокойно, — цитирует РИА Новости Пескова.

Представитель Кремля также отметил, что участники акции дорожному движению не мешали, «особо не собирались», поэтому и не было «непосредственного нарушения закона».

Да, ходили отдельные люди с фонариками, прекрасно, может быть, кто-то влюблён, кто-то, может, против чего-то протестовал, кто-то, может, просто за компанию, не понимая, зачем надо фонарики зажигать, — добавил Песков.

Как писал NEWS.ru, на акции «Любовь сильнее страха», инициированной представителями штаба Алексея Навального, в разных городах России были задержаны 19 человек. Девять участников несанкционированных акций были задержаны правоохранителями в Казани, шестеро из которых были отпущены без составления протокола. Двоих из них оштрафовали на 10 тысяч рублей, ещё одного активиста оставили в отделении на ночь до суда.

Акция прошла в российских городах 14 февраля, в день популярного праздника — Дня святого Валентина. Россияне выходили из домов и фотографировались для соцсетей с фонариками. Во флешмобе, инициированном руководителем сети штабов Навального Леонидом Волковым, принимали участие известные медиаперсоны, такие как актриса Татьяна Лазарева, рэпер Noise MC и телеведущая Ксения Собчак.