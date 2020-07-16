Песков призвал россиян не расслабляться во время спада пандемии

https://static.news.ru/photo/95689676-c80e-11ea-944f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число заражений коронавирусом в России в ближайшей перспективе продолжит снижаться. Надежду на это выразил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вместе с тем, отметил он, это не повод расслабляться. Он призвал россиян внимательнее относиться к своему состоянию и здоровью близких.

Что касается второй волны, мы можем оперировать только данностью: данность заключается в том, что у нас идет кривая вниз, у нас каждые сутки сокращается количество заболевших — пусть медленно, но всё равно сокращается, — заявил Песков в интервью «Авторадио».

Представитель Кремля отметил, что после завершения основных ограничительных мер инкубационный период истёк, однако увеличения числа заболевших не последовало.

Он добавил, что в России — одна из самых низких смертностей в мире. Помимо этого, стране удалось избежать перегрузки системы здравоохранения. По мнению Пескова, это является залогом того, что власти способны реагировать на кризисы — в том числе на такие непредсказуемые как пандемия и «негативные экономические проявления, которые она принесла вместе с собой».

По состоянию на 17 июля в стране официально зарегистрировано 759,2 тысячи случаев инфицирования COVID-19, из них 6,4 тысячи — за минувшие сутки. В общей сложности 12,1 тысячи россиян стали жертвами коронавируса, около 539,4 тысячи пациентов выздоровели. Сейчас число заболевших составляет 207,7 тысячи человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что все российские регионы прошли пик пандемии. По его словам, она перешла в стадию угасания..