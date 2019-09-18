https://static.news.ru/photo/2a116040-da09-11e9-a4df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Канавин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в деле актёра Павла Устинова, приговорённого к 3,5 года колонии за нанесение травмы сотруднику ОМОНа на несанкционированной акции в Москве, нужно дождаться результатов апелляции.

Он отметил, что российские власти знают об акциях в поддержку актёра, но «ситуация по-прежнему не является прерогативой Кремля».

Видео смотрели, но это не является основанием для каких-то действий, законных действий. Единственное законное действие, которое имело место, — это то, что была апелляция, — заявил он.

Песков сообщил, что в Кремле не намерены комментировать общественный резонанс вокруг этого дела. Однако позицию людей, выступивших в поддержку Устинова, «принимают к сведению», передаёт РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, в администрации президента считают, что приговор актёру Павлу Устинову был вынесен неверно и дело должно быть пересмотрено.