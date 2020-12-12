Песков призвал дождаться мер правительства в связи с ростом цен на продукты

https://static.news.ru/photo/b808c4dc-3df5-11eb-99d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До того как правительство примет решение о мерах по противодействию росту цен на основные продукты питания, не стоит обсуждать возможные методы борьбы с этой проблемой. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Беседуя с журналистами, представитель Кремля прокомментировал ранее сказанные им слова о регулировании цен на основные продукты рыночными механизмами и о возможной заморозке цен, в частности, на сахар и подсолнечное масло. Песков призвал дождаться предложения правительства.

Сначала правительство должно изложить набор инструментария, который оно предлагает для регулировки цен. Давайте дождёмся этого, и потом правительство объяснит принимаемые меры, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков также сообщил, что Путин уже сформулировал поручение по вопросу роста цен. Российский лидер, по его словам, решает важные вопросы, «остро» ставя вопросы не только перед правительством, но и перед сотрудниками администрации.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российскими властями приняты меры по сдерживанию цен на ряд продуктов питания. Он, в частности, сообщил, что до 20 декабря должны быть заключены соглашения для стабилизации цен с российскими производителями подсолнечного масла и сахара.