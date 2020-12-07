Песков признался, что думал о завещании во время заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f2d730f8-393b-11eb-8220-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вместе с супругой, фигуристкой Татьяной Навкой, в мае переболели коронавирусной инфекцией нового типа. Они лечились в столичной клинике и были выписаны через пару недель.

В разговоре с журналисткой телеканала «Россия 1» Наилёй Аскер-заде представитель Кремля рассказал, как он чувствовал себя во время болезни. По словам Пескова, ощущения были странные. Причём пресс-секретарь подчеркнул, что эта характеристика подходит не только к симптомам коронавируса, но и к состоянию в этот период в целом.

Журналистка спросила, не думал ли Песков о завещании, пока болел.

Были такие мысли, — цитирует ответ политика РИА Новости.

Не только Песков из крупнейших российских чиновников перенёс заражение COVID-19. Также весной с коронавирусом в больницу попал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как ранее передавал NEWS.ru, руководитель российского Минфина Антон Силуанов прокомментировал заражение коронавирусом главы правительства. Он рассказал, что даже в больнице премьер постоянно находился на телефонной связи.

Пресс-секретарь Мишустина Борис Беляков, в свою очередь, подчёркивал, что политика лечили препаратами, рекомендуемыми Минздравом пациентам с данным диагнозом.