Песков признал возможность правки закона о СМИ-иноагентах

«Непонятные места» в законе о СМИ-иноагентах необходимо будет устранить в случае их выявления. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков также отметил, что вопросы, касающиеся работы закона об иноагентах, будут при необходимости обсуждаться в Минюсте и на встречах с президентом России Владимиром Путиным. И если будут выявлены какие-то такие непонятные места, их предстоит прояснять.

Это абсолютно нормальный, правильный рабочий процесс. И, конечно, при необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече с президентом, — сообщил Песков.

Он добавил, что в случае с «Дождём» было выборочное применение закона, поскольку там был «не один эпизод» и основания для объявления его иноагентом были «существенные».

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Причины такого решения пока неизвестны. Кроме того, в реестр попало издание «Важные истории». В списке указано юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. Также в перечень иноагентов включены шесть журналистов: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главред издания Роман Анин.