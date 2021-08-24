Песков признал возможность правки закона о СМИ-иноагентах
Александр Чеков
Александр Чеков
13:03, 25 августа 2021
Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look
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«Непонятные места» в законе о СМИ-иноагентах необходимо будет устранить в случае их выявления. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.
Песков также отметил, что вопросы, касающиеся работы закона об иноагентах, будут при необходимости обсуждаться в Минюсте и на встречах с президентом России Владимиром Путиным. И если будут выявлены какие-то такие непонятные места, их предстоит прояснять.
Это абсолютно нормальный, правильный рабочий процесс. И, конечно, при необходимости эти вопросы будут ставиться и на встрече с президентом, — сообщил Песков.
Он добавил, что в случае с «Дождём» было выборочное применение закона, поскольку там был «не один эпизод» и основания для объявления его иноагентом были «существенные».
20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Причины такого решения пока неизвестны. Кроме того, в реестр попало издание «Важные истории». В списке указано юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. Также в перечень иноагентов включены шесть журналистов: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главред издания Роман Анин.