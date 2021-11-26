Песков: президент получает всю информацию о ситуации на шахте «Листвяжная»
Сергей Князев
Сергей Князев
14:52, 26 ноября 2021
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым и получает всю информацию о ЧП на шахте «Листвяжная», включая данные о гибели горняков и обнаружении живым одного из спасателей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он подчеркнул, что пока планов посетить регион у российского лидера нет.
Президент присоединяется ко всем, кто глубоко соболезнует и скорбит в связи с этой трагедией и гибелью наших шахтёров, — сообщил пресс-секретарь.
Ранее стало известно, что горноспасатели, погибшие в результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, будут награждены посмертно орденами Мужества. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян выразил соболезнования семьям погибших спасателей и шахтёров.
ЧП на шахте произошло 25 ноября в 05:00. В это время в экстренные службы поступил сигнал о задымлении в вентиляционном штреке. На тот момент в забое находились 287 человек. В результате ЧП, по предварительным данным, погиб 51 человек: 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Ещё 64 пострадали.
По делу об аварии задержаны директор, первый заместитель директора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“». По информации СК, в ходе первоначальных следственных действий установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.