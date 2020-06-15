Песков: предъявленные Уилану обвинения доказаны в суде

https://static.news.ru/photo/7eba1a20-aef6-11ea-be72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал приговор гражданину США Полу Уилану, осуждённому за шпионаж. Он отметил, что американца не следует считать политическим заложником.

Он осуждён решением суда, и в решении суда всё говорится. К нему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом, — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России.

Уилан был задержан в декабре 2018 года после получения флешки с информацией, составляющей гостайну. По его собственным словам, он думал, что на носителе содержатся сведения, имеющие культурное значение. В отношении Уилана было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Свою вину он признавать отказался, а дело назвал сфабрикованным. Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее NEWS.ru писал, что адвокат американца допустил возможность его обмена на россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, отбывающих наказания в тюрьмах США. По его словам, «такое обсуждается в коридорах». Он также добавил, что приговор Уилану будет обжалован.