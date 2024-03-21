Песков предупредил, что в РФ не ждут обратно предателей. А как же Пугачева?

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ не ждут возвращения предателей, хотя ранее отмечал, что все релоканты являются россиянами. Как теперь отнесутся к Алле Пугачевой?

Что сказал Песков о релокантах

Пресс-секретарь российского президента заявил, что в России не станут ожидать возвращения граждан, которые заняли «позицию врага». По его словам, таких предателей следует уничтожать.

«Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

При этом представитель Кремля отметил, что среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей страной. Такие люди, по словам Пескова, отличаются от предателей, которых ждать не будут.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

«Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — сказал Песков.

Как Песков относится к Пугачевой

В ноябре 2023 года Песков на похоронах модельера Валентина Юдашкина поцеловал руку Примадонне. Во время траурной церемонии он спросил, как Примадонна себя чувствует, и отметил, что рад ее видеть.

В контексте ноябрьского визита Пугачевой в Россию пресс-секретарь президента РФ заявил, что россияне могут спокойно покидать территорию страны и возвращаться обратно. Он также подчеркнул, что родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным».

«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. <...> Естественно, любой российский гражданин <...> всегда свободно возвращается на свою родину», — сказал Песков.

Как Пугачева могла лишиться покровительства Пескова

Недавно Примадонна оскандалилась, набросившись на народного артиста РФ Стаса Михайлова. Певец выразил мнение, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы перебрались за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press Алла Пугачева

«Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — сказал Михайлов.

После этого Пугачева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, в котором прокомментировала заявление Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед ним на колени.

«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы стала перед тобой на колени, да ноги не держат. Что ты, испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай шуруй, зарабатывай пока можешь», — ошарашила Пугачева.

Как отметила Пугачева в конце ролика, если она вернется в Россию, то скажет все, что думает. После этого артистка сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Михайлова.

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