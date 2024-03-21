Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ не ждут возвращения предателей, хотя ранее отмечал, что все релоканты являются россиянами. Как теперь отнесутся к Алле Пугачевой?
Что сказал Песков о релокантах
Пресс-секретарь российского президента заявил, что в России не станут ожидать возвращения граждан, которые заняли «позицию врага». По его словам, таких предателей следует уничтожать.
«Только вчера президент говорил о тех предателях, которые действительно берут оружие и начинают против нас с вами воевать. Надо уничтожать. Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь», — сказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».
При этом представитель Кремля отметил, что среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей страной. Такие люди, по словам Пескова, отличаются от предателей, которых ждать не будут.
«Если вы внимательно слушали президента, его высказывания ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно», — сказал Песков.
Как Песков относится к Пугачевой
В ноябре 2023 года Песков на похоронах модельера Валентина Юдашкина поцеловал руку Примадонне. Во время траурной церемонии он спросил, как Примадонна себя чувствует, и отметил, что рад ее видеть.
В контексте ноябрьского визита Пугачевой в Россию пресс-секретарь президента РФ заявил, что россияне могут спокойно покидать территорию страны и возвращаться обратно. Он также подчеркнул, что родство с иноагентом не должно становиться «именем нарицательным».
«Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. <...> Естественно, любой российский гражданин <...> всегда свободно возвращается на свою родину», — сказал Песков.
Как Пугачева могла лишиться покровительства Пескова
Недавно Примадонна оскандалилась, набросившись на народного артиста РФ Стаса Михайлова. Певец выразил мнение, что все артисты, которые прославились в России, но в последние годы перебрались за границу, спустя время «на коленях приползут» обратно.
«Для людей, которые успешны, вообще этого делать нельзя. Почему? Потому что они должны понимать две простые вещи: во-первых, Россия их сделала значимыми и узнаваемыми людьми. Как только они перестанут это понимать, их не будет как личностей. Во-вторых, простая вещь, они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», — сказал Михайлов.
После этого Пугачева опубликовала на своей странице в социальной сети видео, в котором прокомментировала заявление Михайлова. Артистка намеренно изменила голос на хриплый и объяснила, почему не может встать перед ним на колени.
«Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы стала перед тобой на колени, да ноги не держат. Что ты, испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда. Так что давай шуруй, зарабатывай пока можешь», — ошарашила Пугачева.
Как отметила Пугачева в конце ролика, если она вернется в Россию, то скажет все, что думает. После этого артистка сменила хриплый голос на обычный и оскорбила Михайлова.
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