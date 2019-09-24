https://static.news.ru/photo/38bc7f96-dec1-11e9-8273-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече со студентами Высший школы экономики заявил, что в сотрудников правоохранительных органов недопустимо бросать пластиковые стаканчики.

Высказывание пресс-секретаря президента касалось приговоров участникам несанкционированных митингов в столице. Он припомнил, что один из митингующих бросил стаканчик в полицейских. По словам Пескова, за такой поступок представитель закона в США имеет право застрелить нарушителя без суда и следствия и получить за это награду.

Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии. Ну, нельзя, это закон, - подчеркнул Песков.

Видеозапись фрагмента беседы представителя Кремля со студентами была опубликована в соцсети «ВКонтакте».

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