Песков пожаловался на низкие темпы вакцинации

Вакцинация от коронавируса в России проходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Действительно, мы не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы, — пояснил представитель Кремля.

По его словам, из-за этого Россия столкнулась с очевидными негативными последствиями.

Песков подчеркнул, что в мире ситуация с COVID-19 настолько сложная, что лучше принимать превентивные меры, к которым относится вакцинация и соблюдение санитарных требований, а не делать прогнозы.

Ситуация настолько сложная, особенно в тех странах и тех местах, в которых сталкиваются с новыми вспышками, как мы с вами, то, наверное, самое неблагодарное дело — делать какие-то прогнозы, — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, имеются ли прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом, когда тренд на высокую смертность пойдёт на спад.

В России 16 июля зафиксирован четвёртый подряд антирекорд по количеству умерших от коронавируса. За минувшие стуки жертвами инфекции стали 799 человек. Всего в стране с начала пандемии от COVID-19 скончались 146 868 человек.

За последние сутки в стране выявлены 25 704 новых случая заражения. Общее количество заболевших к настоящему времени превысило 5,9 млн человек.

С начала пандемии выздоровели более 5,3 млн человек. Из них 21 932 пациента были выписаны из больниц за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 1,1 млн человек.

В Москве, которая по-прежнему лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом в стране, зафиксировано 5382 новых случая заражения. Выздоровели 8032 человека и 105 скончались.