Песков поставил под сомнение вымогательство главы Россельхознадзора

https://static.news.ru/photo/dac43a4c-a0d4-11ea-a6f9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Данкверт Фото: fsvps.ru

В Кремле не уверены в достоверности информации о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом взятки у польского производителя молочной продукции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отмечается, что в СМИ появилась информация о том, что представитель польского производителя молочных продуктов обвинил Данкверта в том, что тот якобы вымогал взятку в размере $500 тысяч. Песков заявил, что в Кремле видели эти сообщения, но не могут сказать, насколько они достоверны.

Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена, — цитирует его РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что перед судом по обвинению во взятке в 5 млн рублей за победу на торгах на поставку оборудования по госконтрактам на сумму более 68 млн рублей предстанет служащий комитета капитального строительства Саратовской области.

Пресс-служба областного управления ФСБ распространила видео, на котором видно, что чиновника задержали с поличным сразу после того, как он отдал гонорар в чемодане. В нём лежал пакет с 10 пачками по 100 купюр номиналом 5000 рублей в каждой.