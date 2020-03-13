https://static.news.ru/photo/c57fdd60-652b-11ea-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минздрав рассказал об ответственности за нарушение режима карантина. Если распространение инфекции вызовет смерть человека, нарушителю будет грозить тюремный срок до пяти лет или до 480 часов обязательных работ.

При массовом заболевании, вызванном нарушением карантина, преступник получит штраф до 80 тысяч рублей, ограничение свободы до года, до 360 часов обязательных работ или лишение права занимать определённые должности, сообщается на сайте ведомства.

Как писал NEWS.ru, жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, сбежавшую из-под коронавирусного карантина, вернули в Боткинскую больницу по решению Петроградского районного суда. Решение было вынесено по иску Главного государственного санитарного врача Петербурга.

Сама девушка отметила, что не жалеет о своём побеге. За ней сбежали ещё трое госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая. Двое из них после этого сдались в руки врачей самостоятельно. Одного сбежавшего пациента сейчас разыскивают.