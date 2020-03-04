https://static.news.ru/photo/2084e590-5dff-11ea-ba66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Поправка о статусе русского языка как языка государствообразующего народа, предложенная лидером страны Владимиром Путиным, не ведёт к ущемлению прав других этносов, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Никоим образом, — ответил представитель Кремля.

Он также отметил, что в предложенном варианте предлагается гарантировать коренным малочисленным народам их права и культурную самобытность.

Как ранее писал NEWS.ru, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин счёл неоправданным внесение в Конституцию РФ поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ». Закрепление этого статуса за отдельной нацией может повлечь непоправимые последствия, считает он.