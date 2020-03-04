Поправка о статусе русского языка как языка государствообразующего народа, предложенная лидером страны Владимиром Путиным, не ведёт к ущемлению прав других этносов, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Никоим образом, — ответил представитель Кремля.
Он также отметил, что в предложенном варианте предлагается гарантировать коренным малочисленным народам их права и культурную самобытность.
Как ранее писал NEWS.ru, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин счёл неоправданным внесение в Конституцию РФ поправки, вводящей понятие «государствообразующий народ». Закрепление этого статуса за отдельной нацией может повлечь непоправимые последствия, считает он.
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