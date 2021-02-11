Песков пообещал подумать над «быстрым» разговором Путина с журналистами

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле рассмотрят идею «быстрого» общения по телефону главы государства Владимира Путина с представителями СМИ после содержательных мероприятий. Он также попросил журналистов не превращаться окончательно в пессимистов и сохранить надежду на возвращение к привычному образу жизни и работы в обозримой перспективе.

Мы обязательно обратим на это внимание, и мы обратимся к президенту с просьбой использовать какие-то те или иные очень содержательные мероприятия с тем, чтобы потом такие, может быть, быстрые телефонные брифинги можно было делать, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Песков также отверг использование принципа кнута и пряника для стимулирования процесса вакцинации от COVID-19. По его словам, в этом случае необходимо объяснять гражданам, что это в их интересах и для их собственного здоровья и безопасности.

Комментируя рабочий график Путина, пресс-секретарь политика заявил, что лидер 11 февраля в Ново-Огарёво проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции. О темах, которые президент намерен обсудить, не уточняется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин проведёт встречу со своим коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. В настоящий момент проводится подготовка к мероприятию. Представитель политика отметил, что сейчас не может назвать сроки, но сделает это вовремя.