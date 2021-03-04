«Скоро всё закончится»: Песков поздравил девушек с 8 Марта

https://static.news.ru/photo/1e5cf8de-7cc6-11eb-bce4-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по электронной почте поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим 8 Марта. В открытке, помимо пожеланий «солнца, здоровья, счастья и красоты» он написал, что «скоро всё закончится и всё будет хорошо».

Весна пришла! Скоро всё закончится, и всё будет хорошо! — написано в открытке, опубликованной в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

Что именно закончится, представитель Кремля не уточнил.

Как писал NEWS.ru, председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату всем сотрудницам в качестве подарка на 8 Марта. Причём это касается работодателя любой формы собственности. Сурайкин подчеркнул, что при одобрении инициативы, Россия станет первой в мире страной, где в международный праздник женщины получат от государства подобные меры соцподдержки. Политик уверен, что подобную меру можно проработать и в отношении мужчин к 23 Февраля.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские мужчины в преддверии Всемирного женского дня очень недовольны из-за «кусачих» цен на букеты цветов. Она пояснила, что российские цветоводы находятся в неравных условиях с иностранными. Дело в том, что какое-то время НДС для отечественных цветоводов составлял 10%, но потом его увеличили до 20%. А вот для иностранных поставщиков в России действуют льготные условия.