«Скоро всё закончится»: Песков поздравил девушек с 8 Марта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по электронной почте поздравил представительниц прекрасного пола с наступающим 8 Марта. В открытке, помимо пожеланий «солнца, здоровья, счастья и красоты» он написал, что «скоро всё закончится и всё будет хорошо».
Весна пришла! Скоро всё закончится, и всё будет хорошо! — написано в открытке, опубликованной в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».
Что именно закончится, представитель Кремля не уточнил.
Как писал NEWS.ru, председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату всем сотрудницам в качестве подарка на 8 Марта. Причём это касается работодателя любой формы собственности. Сурайкин подчеркнул, что при одобрении инициативы, Россия станет первой в мире страной, где в международный праздник женщины получат от государства подобные меры соцподдержки. Политик уверен, что подобную меру можно проработать и в отношении мужчин к 23 Февраля.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российские мужчины в преддверии Всемирного женского дня очень недовольны из-за «кусачих» цен на букеты цветов. Она пояснила, что российские цветоводы находятся в неравных условиях с иностранными. Дело в том, что какое-то время НДС для отечественных цветоводов составлял 10%, но потом его увеличили до 20%. А вот для иностранных поставщиков в России действуют льготные условия.