https://static.news.ru/photo/ab25561a-6f4a-11ea-80e4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оснований для продления сроков нерабочей недели, которую 25 марта из-за коронавируса объявил президент России Владимир Путин, нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Никаких решений на этот счёт нет. Пока никаких оснований или предположений на этот счёт у нас нет, — цитирует «Интерфакс» представителя Кремля.

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Также президент объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена. Это решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.