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Песков подтвердил полномочия губернаторов по продлению карантинных мер

13:31, 26 октября 2021
Песков подтвердил полномочия губернаторов по продлению карантинных мер Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
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Руководители регионов могут продлевать ограничения, связанные с распространением коронавируса, и после окончания режима нерабочих дней, объявленных на федеральном уровне. Это соответствует их полномочиям, которые подтвердил в том числе и президент Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Песков ответил утвердительно на вопрос, могут ли продлеваться ограничения от недели к неделе до конца года. Он также отметил, что продление или непродление ограничений зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе.

Действуют особые полномочия регионов, и в своём недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия, — напомнил Песков.

Ранее Тюменская область первой из регионов ввелалокдаун с 30 октября по 7 ноября: по данным медиков, каждый четвёртый житель области заражается COVID-19 на работе и приносит инфекцию домой. Также регистрируются случаи тяжёлого течения болезни у детей. Поэтому с 30 октября до 7 ноября приостанавливают работу все предприятия, организации, индивидуальные предприниматели и самозанятые в регионе, кроме производств непрерывного цикла, организаций ЖКХ, служб связи, аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Для лиц старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, вводится обязательная самоизоляция, если они не имеют прививки от коронавируса.

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