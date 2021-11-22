Песков поддержал власти Татарстана после начала проверок QR-кодов

Начало проверки QR-кодов на транспорте в Татарстане не могло обойтись без проблем на первоначальном этапе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о столкновениях пассажиров с контролёрами в Казани. В Кремле надеются, что ситуация выровняется, сообщает РИА Новости.

В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определённых проблем на начальном этапе. Надеемся, что скоро эта ситуация выровняется, и главное, что всё это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии, — цитирует его агентство.

22 ноября в общественном транспорте Татaрстана начала действовать система QR-кодов. Она не касается только такси и межрeгиональных перевозок. Только за утро контролёры высадили из общественного трaнспорта 500 человек.

В тот же день два контролёра подверглись нападению нeдовольных пассажиров. Одному проверяющему пассажир брызнул в лицо перцовым баллoнчиком. В результате нападения у второго контролёра оказался сломан нос.