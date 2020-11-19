Песков поддержал ограничения для Twitter и YouTube из-за цензуры

https://static.news.ru/photo/1f37150e-2a56-11eb-92cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Проект закона о блокировке иностранных интернет-платформ за проявления дискриминации в отношении российских СМИ необходим, однако его нужно досконально проработать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дискриминационные действия в отношении российских клиентов этих служб имеют место, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его мнению, подобные действия в отношении пользователей из России происходили последние месяцы и недели.

Вместе с тем в Кремле пока не сформировали окончательную позицию относительно того, что лучше — штрафы или блокировка — для борьбы с цензурой. Но, добавил Песков, этому нужно противодействовать.

Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил, что закон об ответных мерах в отношении сетевых ресурсов, ограничивающих доступ к материалам российских СМИ, может побудить технологические корпорации к переговорам. Он напомнил, что попытка повлиять на политику крупных компаний может быть удачной, в частности это удаётся КНР. Пекин блокирует некоторые ресурсы и позволяет работать другим, при этом такие компании, как Google или Facebook, «идут на уступки, идут на общение». Соловьёв подчеркнул, что не призывает копировать в России китайскую модель регулирования Интернета.

19 ноября группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату проект закона о возможности Роскомнадзора заблокировать сетевые ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Инициатива подразумевает появление статуса «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Генпрокурор, согласуя с МИД РФ, сможет присваивать подобный статус владельцу портала, допустившего в том числе дискриминацию в отношении публикаций отечественных СМИ. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-платформе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или её граждан», писал NEWS.ru.