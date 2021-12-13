Песков: планов по ближайшей встрече Путина и Сокурова пока нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о том, что на данный момент конкретных планов по вопросу организации встречи лидера России Владимира Путина и режиссёра Александра Сокурова в скором времени нет, однако она может состояться в будущем, пишет ТАСС.

Со временем наверняка будет организована (встреча — NEWS.ru). Пока ничего конкретного нет, но президент же сам об этом сказал, — отметил Песков.

Причиной встречи станет обмен мнениями по поводу озвученного Сокуровым предложения подумать над структурой российского государства и «отпустить» всех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью». Он также отметил, что республики Северного Кавказа имеют ярко выраженный «национальный характер».

Эти слова режиссёр озвучил в рамках заседания Совета по правам человека 9 декабря. После чего президент подверг критике высказывания деятеля киноиндустрии и призвал не отбрасывать страну назад к опасной черте и с большой осторожностью относиться к обсуждению территориальных претензий внутри государства, в том числе между регионами.

Также Путин пригласил режиссёра к себе, заявив, что речь идёт об «очень тонких вещах» и что он «с удовольствием подискутирует».

Ранее Александр Сокуров заявил, что «попал впросак» в разговоре с президентом Владимиром Путиным из-за своей гражданской позиции, пытаясь поднять волнующие его вопросы обустройства России, не будучи при этом профессионалом в политике.

Высказывания режиссёра вызвали острую реакцию в обществе. В парламенте Чечни пожелали обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам деятеля культуры.