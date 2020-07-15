Песков перевёл в кабмин вопрос о судьбе штрафов за ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/422f5d82-c68d-11ea-9c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: nornickel.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в кабмин страны вопрос о зачислении в бюджет штрафа за инцидент с разливом нефтепродуктов под Норильском.

Это вопрос правительства. Я вас переадресую именно туда, — цитирует его ТАСС.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на собственные источники, что Минфин РФ подготовил поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают поступление в федеральный бюджет выплат от «Норникеля» за нанесённый ущерб экологии в результате ЧП в Норильске

Накануне председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила не допустить, чтобы региональным и местным бюджетам Красноярского края был нанесён ущерб из-за последствий ЧС с разливом нефтепродуктов. По мнению сенатора, устранять их нужно за счёт акционеров или прибыли собственника аварийных объектов.

В конце мая 2020 года на принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ в Норильске произошла разгерметизация резервуара, в результате чего в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

Вторая авария произошла 12 июля. В результате разгерметизации трубопровода, принадлежащего АО «Норильсктрансгаз», в грунт попало более 44 тонн авиатоплива, которое перекачивалось с баржи. Разгерметизация продолжалась около 15 минут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закон о внесении изменений в статью 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» подписал президент Владимир Путин. Документ касается предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, а также предотвращения ЧС подобных той, что возникла в Норильске.

Теперь устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при геологическом изучении, разведке и добыче углеводородного сырья, переработке, транспортировке, реализации, хранении самого сырья и продукции из него. Новое законодательство предусматривает, что осуществление такой деятельности подразумевает меры по предупреждению и ликвидации нефтеразливов и другого негативного влияния на окружающую среду.