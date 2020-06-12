Песков перечислил качества дипломата

https://static.news.ru/photo/51bba03c-acaa-11ea-acec-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: ЮНАРМИЯ | Официальная страница Движения/vk.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждый дипломат должен обладать обширными знаниями, любовью к родине и чувством юмора.

Об этом он сказал во время общения в режиме онлайн с юнармейцами в рамках акции «Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!"», отвечая на вопрос о том, какими тремя самыми важными качествами должен обладать сотрудник МИД, передаёт ТАСС.

Как бы это пафосно ни звучало, но первое — это любовь к Родине, абсолютная, безусловная любовь к Родине, — заявил Песков.

Не менее важным качеством является образованность. Третье качество, по мнению Пескова, — чувство юмора.

Без него никуда, — добавил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал свою деятельность аналогичной работе сапёра, когда одно неосторожное высказывание может быть использовано недоброжелателями против главы государства.