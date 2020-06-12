Песков перечислил качества дипломата

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что каждый дипломат должен обладать обширными знаниями, любовью к родине и чувством юмора.
Об этом он сказал во время общения в режиме онлайн с юнармейцами в рамках акции «Виртуальное путешествие "Я люблю Россию!"», отвечая на вопрос о том, какими тремя самыми важными качествами должен обладать сотрудник МИД,
Как бы это пафосно ни звучало, но первое — это любовь к Родине, абсолютная, безусловная любовь к Родине, — заявил Песков.
Не менее важным качеством является образованность. Третье качество, по мнению Пескова, — чувство юмора.
Без него никуда, — добавил он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал свою деятельность аналогичной работе сапёра, когда одно неосторожное высказывание может быть использовано недоброжелателями против главы государства.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен