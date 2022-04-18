Песков переадресовал вопрос о срочниках на крейсере «Москва» в Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос о наличии в составе экипажа затонувшего при буксировке после детонации боеприпасов флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» военных-срочников и переадресовал его в Министерство обороны, передаёт ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что не уполномочен делиться подобной информацией.

Всё взаимодействие только по линии Министерства обороны. Всю информацию в этом плане выдаёт Министерство обороны, и здесь мы не уполномочены чего-то сообщать, — констатировал он.

14 апреля Минобороны России сообщило, что крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным ведомства, он потерял остойчивость из-за значительных повреждений после детонации боезапаса и из-за штормового волнения. Отмечается, что никто в результате инцидента не пострадал. 15 апреля экипаж ракетного крейсера «Москва» доставили в Севастополь, на главную базу ЧФ РФ.

Позже главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов провёл встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва», в ходе которой заявил, что весь экипаж крейсера продолжит служить в ВМФ. Он также подчеркнул, что традиции гвардейского ракетного крейсера будут бережно сохранены и продолжены.