Песков переадресовал депутатам вопрос о новой дате окончания Второй мировой

https://static.news.ru/photo/ceccca80-7f08-11ea-a503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать принятый Госдумой закон, по которому датой окончания Второй мировой войны теперь считается 3 сентября 1945 года.

Он переадресовал вопрос по изменению в законе депутатам Госдумы.

Я уверен, что депутаты Госдумы, которые принимали этот закон, смогут его прокомментировать, — сказал Песков журналистам.

Закон об изменениях в списке Дней воинской славы и памятных дат был принят 14 апреля. Теперь новый День воинской славы «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)», говорится в законе. Ранее в законе была прописана дата 2 сентября 1945 года.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что победа СССР над Японией внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны. Более 300 тысяч советских граждан были награждены за подвиги и боевые отличия в ходе войны с Японией.

NEWS.ru писал, что власти Германии приняли решение открыть России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны. Эти документы хранятся в архиве города Кобленц.