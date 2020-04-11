Песков: парад Победы обязательно состоится

https://static.news.ru/photo/c1dedbf4-7bef-11ea-9db1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах по проведению парада Победы и празднованию 9 Мая. По его словам, мероприятия обязательно состоятся, однако неизвестно, в какой день.

Он отметил, что точно сейчас сказать нельзя, так как решений относительно переноса принято не было.

Они (решения. — NEWS.ru) будут приниматься позже с учётом того, как будет развиваться ситуация, рассматриваются разные варианты, что вполне понятно, — отметил он в эфире Первого канала.

Ранее советник президента Антон Кобяков предложил российскому правительству не приглашать на парад Победы людей старше 65 лет, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо этого, как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса Кремль и Министерство обороны рассматривают альтернативные сценарии проведения парада Победы. Один из них — перенос торжеств на более поздний срок.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.