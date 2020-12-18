Песков озвучил позицию Кремля по делу Ивана Сафронова

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В деле советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова самым важным является установить, действительно ли он получил деньги за секретную информацию. Такова позиция Кремля, которую озвучил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент действительно оперирует информацией, которая, с учётом резонансности, докладывалась ему следственными органами. Президент главным образом сделал акцент на сути этого вопроса — имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или нет. Вот об этом и говорил президент, — пояснил Песков.

Он добавил, что в компетенции Кремля не входит выслушивание стороны защиты. Однако, по словам Пескова, если адвокаты Сафронова опубликуют информацию, которую сочтут необходимой, президент Владимир Путин с ней ознакомится.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. Его обвиняют в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России. Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. Сафронов уверен, что его задержание связано с журналистской деятельностью. Президент РФ Владимир Путин, комментируя дело, заявил, что уголовное преследование экс-журналиста связано исключительно с передачей секретных сведений.

Как писал NEWS.ru, Путин на большой пресс-конференции 17 декабря высказался о скандальном деле. В ответ на вопрос журналиста, выступившего в защиту Сафронова, глава государства допустил, что молодой человек оступился, и ему в этом случае можно посочувствовать. Но, подчеркнул президент, если Сафронов сознательно и за вознаграждение передавал секретную информацию, это можно расценивать только как предательство. По словам Путина, принимать решение должен суд.