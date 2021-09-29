Песков ответил на вопрос об ограничениях из-за роста заболеваемости COVID

В Кремле видят тенденцию к росту заболеваемости коронавирусом. Эта ситуация требует внимания, однако введение новых ограничительных мер на федеральном уровне пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Мы видим, что цифры растут, к сожалению <...>. Конечно, это требует нашего внимания, — сказал он.

Он напомнил, что местные власти обладают своими особыми полномочиями, некоторые регионы «энергично принимают меры» в связи с ростом заболеваемости.

Песков добавил, что ситуация с COVID является поводом не только для обеспокоенности, но и для очередной мобилизации. Однако при этом заверил, что об ужесточении ограничительных мер на территории всей страны в настоящее время речи не идёт.

Ранее сообщалось, что в России второй день подряд фиксируются рекордные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 857 человек, а 28 сентября число летальных исходов составило 852. Кроме того, за последние сутки выявлено 22,4 тысячи новых случаев заражения.

Накануне стало известно, что в ряде регионов начали вводить новые ограничения — QR-коды для посещения заведений общепита и массовых мероприятий, приостановка проведения таковых, а также перевод на удалённую работу части сотрудников предприятий и организаций.