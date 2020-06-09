Песков ответил на вопрос о занижении смертности от COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/a087c288-aaaa-11ea-921a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию CNN о занижении данных о смертности от коронавируса в России. Он сказал, что показатели связаны с эффективностью системы здравоохранения страны.

Журналисты CNN обратили внимание на то, что число жертв заболевания в России ниже, чем в ряде других стран. Песков ответил, что выявление большого числа заражённых прямо зависит от количества проведённых тестов, а в России тестирование на коронавирус масштабное, передаёт CNN.

Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей? — спросил пресс-секретарь.

Также представитель Кремля прокомментировал влияние пандемии на рейтинг Путина. Он ответил, что президент не обращает внимания на свой рейтинг, так как в политике, если думать об этом, невозможно принимать ответственные решения.

По данным на 9 июня, в РФ зарегистрировано 485 253 заболевших коронавирусом, 242 397 человек выздоровели, 6142 пациента скончались.

Как писал NEWS.ru ранее, телеведущая Тина Канделаки заявила, что смертность от коронавируса в Москве оказалась ниже, чем в странах Европы, поскольку российская столица в момент прихода коронавируса оказалась готовой к эпидемии.