https://static.news.ru/photo/c5520be6-6ced-11ea-a33d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти не планируют закрывать Москву на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается, — приводит его слова «Интерфакс».

По данным на утро 23 марта, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что активность коронавирусной инфекции может пойти на спад с приходом тепла. Он подчеркнул, что прогнозы о том, что новая инфекция может охватить всю планету, несостоятельны. По его словам, такой сценарий маловероятен, поскольку все страны мира предпринимают усилия для её сдерживания, писал NEWS.ru.