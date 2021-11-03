Песков пояснил позицию Кремля по законопроекту о публичной власти

Кремль сформулирует позицию по законопроекту «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», когда Госдума завершит работу над документом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Я сейчас никак не могу и не готов комментировать эту тему, потому что работа продолжается, высказываются разные мнения по этому законопроекту. Вот когда он уже будет на выходе из Думы, уже будет формулироваться позиция. Пока работа продолжается внутри нашего парламента, — цитирует его агентство.

Так он прокомментировал озвученное журналистами беспокойство руководства Тюменской области, ХМАО и ЯНАО тем, что документ может разрушить распределение полномочий между регионами.

Законопроект «Об общих принципах оргaнизации публичной власти в субъектах Российской Федерации», внесённый сенатором Андреем Клишaсом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений Конcтитуции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной влаcти в регионах.

Законопроект был внесён в Госдуму 27 сентября. Он подразумевает, в частности, новое наименование должности глав республик. Они больше не смогут называться губернаторами и президентами, а станут «главами субъектов Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что парламент Татарстана выступил против переименования должности президента республики. Речь идёт о проекте федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». По мнению главы комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберта Хабибуллина, ряд положений документа противоречит конституционным нормам.