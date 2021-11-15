Песков ответил на вопрос о вакцинации россиян иностранными препаратами

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вакцинация россиян от коронавируса за границей зарубежными препаратами является их личным делом, сообщает РИА Новости.

Граждане, которые делают зарубежные прививки, находясь за границей, — это их личное дело, — сказал пресс-секретарь президента России.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал разрешить применение в России иностранных вакцин от коронавируса. По его словам, у желающих привиться должна быть такая возможность, но платная. По мнению парламентария, это ускорит темпы вакцинации населения страны.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, в свою очередь, высказался за признание в России всех вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он предложил не идти на принцип и не ждать встречных предложений от Запада.

Замглавы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что нижняя палата российского парламента ведёт совместную с Роспотребнадзором работу по легализации в стране зарубежных вакцин.