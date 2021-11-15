Песков ответил на вопрос о вакцинации россиян иностранными препаратами
Сергей Попов
Сергей Попов
12:52, 15 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вакцинация россиян от коронавируса за границей зарубежными препаратами является их личным делом, сообщает РИА Новости.
Граждане, которые делают зарубежные прививки, находясь за границей, — это их личное дело, — сказал пресс-секретарь президента России.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов призвал разрешить применение в России иностранных вакцин от коронавируса. По его словам, у желающих привиться должна быть такая возможность, но платная. По мнению парламентария, это ускорит темпы вакцинации населения страны.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов, в свою очередь, высказался за признание в России всех вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он предложил не идти на принцип и не ждать встречных предложений от Запада.
Замглавы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал, что нижняя палата российского парламента ведёт совместную с Роспотребнадзором работу по легализации в стране зарубежных вакцин.