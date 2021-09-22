Песков ответил на вопрос об окончании самоизоляции Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в администрации главы государства фиксируются единичные случаи заболевания COVID-19, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают. Таким образом он ответил на вопрос, как долго продлится самоизоляция российского лидера Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

Цифры у нас пошли вверх постепенно. Продолжаются единичные случаи заболевания и в пресс-службе, и других подразделениях, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают, — цитирует его агентство.

При этом Песков заявил, что для Путина это относительная самоизоляция — просто минимизация личных контактов. Она никак не скажется на уровне активности и работе президента.

Об уходе на карантин президент объявил 14 сентября. При этом отметил, что у него высокие титры антител после прививки и сейчас состоится «естественный эксперимент» по эффективности «Спутника V». Личности заболевших российский лидер раскрывать не стал, однако призвал «не забывать вовремя ревакцинироваться».