Песков ответил на вопрос о регистрации зарубежных вакцин в России

Вопрос подачи заявок на регистрацию в России иностранных вакцин от коронавируса не входит в компетенцию Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Мы не можем обладать такой информацией, это вопрос для оперативного штаба и для Минздрава, — сказал Песков.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что некоторые зарубежные производители подали заявки на регистрацию своих вакцин в России и сейчас они проходят экспертизу. При этом он не уточнил, о каких именно препаратах идёт речь.

В американской фармацевтической компании Pfizer рассказали, что пока не планируют обращаться за регистрацией своей вакцины в России.

Компания Janssen, входящая в состав фирмы Johnson & Johnson, напротив, готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами. Там отметили, что выступают за глобальный доступ к препарату в рамках экстренных мер по борьбе с COVID-19.

В России в настоящее время разработано и зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».