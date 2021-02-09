Песков ответил на вопрос о поддержке россиян на 500 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/72ef5236-6ac2-11eb-b4f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что российское правительство выделит 500 млрд рублей на социальную поддержку населения.

По его словам, 8 февраля в пресс-службу Кремля поступило письмо от Reuters с просьбой оценить соответствующие данные.

И не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Reuters опубликовало новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Reuters, — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что в настоящее время «такой цели не преследуется», а также отсутствуют разовые суммы, о которых планировалось сообщить в ближайшее время.

Каких-то пакетов в 500 миллиардов заготовленных — этого нет, — добавил представитель Кремля.

Как писал NEWS.ru, ранее российское правительство выступило с комментарием относительно информации о новом пакете социальной поддержки. Кабмин пояснил, что она носит долгосрочный и системный характер.